Covid: Costa, campagna vaccini non sta rallentando

- “Non siamo davanti ad un rallentamento della campagna vaccinale”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (NcI), ospite di Tgcom24. “Poi è chiaro che siamo in un momento in cui sono prevalenti le seconde dosi e questo lo ritengo normale”, ha aggiunto ricordando comunque la necessità di “continuare in un’opera di sensibilizzazione per far capire quanto sia importante vaccinarsi” ma la campagna “non ha avuto battute di arresto”. Ad ogni modo “non possiamo abbassare la guardia ma non possiamo trasformare il senso di responsabilità in un senso di paura”, ha concluso. (Rin)