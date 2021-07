Covid: Costa, in settimana nuovi parametri per classificazione Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa sarà una settimana importante con tante decisioni, a cominciare dal cambiamento dei parametri” per la classificazione delle regioni in base al rischio. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (NcI), ospite di Tgcom24. Per la nuova classificazione, ha aggiunto, “si darà maggiore importanza ai dati relativi alle ospedalizzazioni ed alle terapie intensive”. Anche sul certificato verde, e la possibilità che questo sia necessario per accedere ad alcuni luoghi, “ci sarà un approccio graduale”. (Rin)