Sanità: Pd su riforma in Lombardia, coalizione non è in grado di cambiare il modello attuale

- A otto mesi dalla lettera del governo con le richieste di correzione della versione sperimentale del 2015, siamo di fronte "all'ennesimo stop" per la riforma della sanità lombarda. Lo affermano in una nota congiunta Fabio Pizzul e Samuele Astuti, rispettivamente capogruppo del Partito democratico al Consiglio regionale e capodelegazione in commissione Sanità, ricordando che "era attesa per oggi in Giunta l'approvazione del disegno di legge, che però ancora non c'è". "La verità è che questa coalizione non è in grado di cambiare un modello di sanità che ha fortemente voluto e sempre difeso, anche di fronte ai problemi degli ultimi diciotto mesi: altro che pragmatismo e concretezza, lo scontro tra Moratti e Lega è sempre più evidente ma stanno giocando sulla pelle dei lombardi", concludono. (Rem)