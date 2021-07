Lombardia: da Fondazione Cariplo e Regione 8 milioni per progetti "emblematici" nella provincia di Cremona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso i progetti emblematici maggiori la Fondazione Cariplo vuole offrire un'occasione concreta di promozione delle comunità, stimolando la collaborazione tra soggetti e individuando progetti di ampio respiro che possano interpretare le esigenze e le vocazioni del territorio di Cremona: l'importante dotazione di risorse dei progetti emblematici deve sempre essere investita con l'obiettivo di creare opportunità e valore in modo duraturo per il futuro delle persone e dei territori", ha commentato il presidente della Fondazione Giovanni Fosti. "La Regione Lombardia rivolge da sempre la massima attenzione allo sviluppo economico e sociale dei territori: il presidente Attilio Fontana e tutta la Giunta hanno preso l'impegno di valorizzare il patrimonio complessivo di tutte le province, e la nostra azione è concentrata nell'offerta di vere opportunità nei principali ambiti della società lombarda, quali infrastrutture, cultura, turismo e nell'insieme lo sviluppo economico e sociale della Lombardia", ha continuato l'assessore al Bilancio Davide Caparini. Ringraziamenti alla Fondazione e alla Regione anche da Paolo Mirko Signoroni, presidente della provincia di Cremona, che ha ribadito come "le idee che si sono sviluppate" abbiano saputo "individuare l'essenza dello spirito dei fondi emblematici, rappresentando interventi concreti e percorribili di alta qualità". "Le finalità dei progetti vanno quindi a colmare quel gap che il territorio deteneva sia in ambito di accrescimento di nuove azioni a favore dei soggetti più fragili che di sviluppo sostenibile, culturale ed ambientale", ha spiegato. "Siamo convinti del fatto che queste iniziative avranno delle ricadute di alto livello dal punto di vista progettuale: ancora una volta il territorio di Cremona ha saputo esprimere idee concrete che toccano i diversi ambiti di intervento di Fondazione Cariplo", ha continuato Franco Verdi, membro della commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo. "Siamo particolarmente soddisfatti per il risultato dell'assegnazione dei fondi ai progetti emblematici cremonesi: i progetti interessano tutto il territorio della provincia e sono incardinati su tutti gli ambiti di intervento proposti sia da Fondazione Cariplo che dalla Fondazione Comunitaria: un'attenzione particolare è mostrata verso la cultura, il recupero di beni storici, l'accompagnamento della fragilità, la salvaguardia dei beni ambientali", ha concluso Cesare Macconi, presidente della Fondazione Comunitarie di Cremona. (Rem)