Paesi Bassi: fonti stampa, governo avrebbe ignorato consigli degli esperti su riapertura locali notturni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'autorizzare la riapertura dei locali notturni dal 26 giugno, il governo olandese ha ignorato i consigli degli esperti della commissione di gestione della pandemia. Lo riferisce il quotidiano "Nrc", citando documenti parlamentari e conversazioni con funzionari pubblici. In particolare viene menzionato un evento organizzato da Fieldlab per sperimentare le modalità di gestione dei raduni pubblici e delle feste nei locali, al fine di riaprire in sicurezza. Il 29 maggio scorso si era svolto un evento Fieldlab nel club Shelter di Amsterdam: 600 persone avevano partecipato e almeno 4 erano successivamente risultate positive. Fieldlab aveva concluso che il rischio di contaminazione era maggiore nei locali notturni rispetto ad altri eventi. Il governo dei Paesi Bassi, secondo "Nrc", non avrebbe però atteso i risultati dell'esperimento e avrebbe dato via libera per la riapertura dei locali, salvo dover tornare indietro sui propri passi nelle ultime settimane, a fronte dell'aumento dei contagi.(Beb)