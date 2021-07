Romania: maltempo, governo concede aiuti per gli alluvionati dei monti Apuseni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo ha provocato ingenti danni nell'ovest della Romania. Le autorità valutano la situazione e annunciano la concessione di aiuti dal governo. I fenomeni metereologici estremi degli ultimi giorni hanno provocato ingenti danni in 13 località nella parte occidentale della Romania, nella zona dei monti Apuseni in Transilvania. Oltre cento case sono state distrutte dalle alluvioni e quattro sono le località maggiormente colpite: Ocolis, Rosia Montana, Campeni e Abrud. Per fortuna, non ci sono state vittime. Accompagnato dal ministro dell'Interno, Lucian Bode, il premier, Florin Citu, si è recato nella zona per valutare i danni provocati dalle alluvioni e ha promesso agli sfollati che riceveranno aiuti dal governo quanto prima: "E' un miracolo che non ci siano state vittime in tutta questa zona a giudicare da quanto accaduto, con oltre 250 litri di precipitazioni per metro quadro. Adesso segue la parte più difficile, rifare, il prima possibile, quello che è stato distrutto. In primo luogo, cominciamo con le abitazioni", ha dichiarato Citu. "Tutte le risorse necessarie saranno messe a disposizione per risolvere quanto prima la situazione. Circa un mese fa abbiamo creato il quadro legale affinché possiamo stanziare fondi senza che sia necessaria una seduta di governo, il che vuole dire che dopo aver ricevuto il rapporto di valutazione, la gente potrà cominciare a ricevere sostegno finanziario, materiale", ha aggiunto. (segue) (Rob)