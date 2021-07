Romania: maltempo, governo concede aiuti per gli alluvionati dei monti Apuseni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Bode ha assicurato che il governo non intende "abbandonare nessuno in difficoltà", assicurando che l'esecutivo potrà stanziare le risorse necessarie e intervenire per tutto quello che è necessario, come la ricostruzione delle strade o il ripristino dell'approvvigionamento idrico. Secondo le previsioni, il maltempo si manterrà nel Paese almeno fino alla metà della settimana e l'instabilità atmosferica interesserà gradualmente tutta la Romania. L'intera zona sarà colpita da temporali e sono attese di nuove ingenti quantità di precipitazioni, soprattutto in intervalli brevi, di 50-60 litri per metro quadro. Sono attesi temporali, fenomeni di grandine ma la perturbazione dovrebbe allontanarsi nella giornata di mercoledì 21 luglio. (Rob)