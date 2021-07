20 anni di "Nova": Di Maio, agenzia punto riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi, diventando un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – la politica estera e le dinamiche internazionali. Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina quando affermo che le informazioni e gli approfondimenti di Agenzia Nova rappresentano oggi uno strumento importante anche per gli “addetti ai lavori”. Questi gli auguri del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in occasione dei vent'anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)