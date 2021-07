Speciale difesa: Siria, raid Usa contro milizia filo-iraniana al confine con l'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un presunto raid aereo statunitense avrebbe colpito un veicolo militare appartenente alla milizia Kata'ib Sayyid al-Shuhada, ramo di Kata'ib Hezbollah iracheno, a Suwwayya, nella zona di Al Bukamal, al confine tra Iraq e Siria. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo l'Ong, il veicolo della milizia trasportava armi e munizioni, mentre il conducente sarebbe rimasto ucciso. Da parte sua, l'agenzia di stampa curda "Rudaw" ha riferito di un attacco statunitense contro postazioni della mobilitazione popolare (Hashd al Shaabi), nei pressi del confine tra Iraq e Siria, che non avrebbe provocato vittime. L'attacco attributo agli Stati Uniti è stato riportato anche dall'agenzia di stampa governativa siriana "Sana", secondo cui il raid con drone avrebbe colpito un camion che trasportava generi alimentari. Infine, secondo il profilo Twitter dell'emittente "Al Arabiya", la coalizione internazionale a guida statunitense avrebbe negato di aver lanciato il suddetto raid. Al momento la coalizione non ha commentato l'accaduto. (Res)