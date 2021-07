Speciale difesa: Sudafrica, riprende oggi processo a ex presidente Zuma, si temono nuove proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ripreso oggi il processo per corruzione che vede imputato l'ex presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, già condannato a 15 mesi di reclusione per oltraggio alla corte dopo essersi rifiutato di comparire davanti ai giudici nelle precedenti udienze del processo. Nell'udienza virtuale prevista per oggi, il team legale di Zuma ha chiesto al procuratore capo Billy Downer di astenersi dal processo per presunta fuga di informazioni ai media. Si teme che il caso riaccenda le tensioni e le violenze che sembrano essersi allentate nel fine settimana dopo che hanno causato la morte di almeno 212 persone. Parlando alla nazione venerdì sera, il presidente Cyril Ramaphosa ha affermato che i disordini sono stati un "attacco coordinato e ben pianificato" e ha invitato la popolazione alla moderazione. In un comunicato pubblicato la scorsa settimana, la Forza di difesa nazionale del Sudafrica (Sandf) ha invitato i riservisti a "presentarsi in servizio alle prime luci dell'alba (di oggi) pronti con l'attrezzatura necessaria". La notizia giunge dopo che il ministro della Difesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, nel corso di un'audizione davanti a una commissione parlamentare, ha annunciato che il governo prevede di schierare fino a 25 mila militari nelle province di KwaZulu-Natal e Gauteng, dove da giorni dilagano le violenze e i saccheggi dopo l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma. "Abbiamo presentato una richiesta di dispiegamento di (circa) 25 mila uomini", afferma il ministro in un video pubblicato dal sito d'informazione locale "Enca". (Res)