Speciale difesa: Taiwan, ministro Esteri Wu, possibilità di guerra con Cina è reale e vogliamo essere pronti

- La possibilità di una guerra tra Taiwan e la Cina è "reale" e in caso di attacco è necessario "essere pronti a difendersi". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Taiwan, Jospeh Wu, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", spiegando che oltre alle "minacce verbali" la Cina sta intensificando le esercitazioni militari intorno a Taiwan. A questo proposito, il ministro ha spiegato che solo l'anno scorso, 2.900 aerei militari cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) del Paese. "Si tratta di incursioni sempre più frequenti", ha evidenziato Wu, citando il caso dello scorso giugno quando 28 aerei militari cinesi sono entrati nello stesso momento in cui le loro forze navali stavano conducendo esercitazioni a sud est di Taiwan. "L'obiettivo della Cina di impadronirsi di Taiwan non è solo per scopi strategici, ma sta anche cercando di distruggere la libertà e la democrazia e non permetteremo che questo accada", ha dichiarato il ministro nel commentare l'annuncio del suo governo di voler aumentare del 10 per cento le voci di bilancio dedicate alla Difesa con l'acquisto, inoltre, di 4,8 miliardi di dollari di armi dagli Stati Uniti. (Spm)