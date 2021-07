Speciale difesa: Francia commissiona alla svizzera Pilatus nove aerei da addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha commissionato al gruppo svizzero Pilatus nove aerei da addestramento PC-21 dopo che le autorità di Berna nei giorni scorsi hanno scelto gli F-35 statunitensi per rinnovare la flotta nazionale scartando i Rafale francesi. Lo riferiscono i media di Parigi. Il quotidiano "La Tribune" spiega che l'operazione "riapre una ferita non ancora rimarginata", mentre il settimanale "Challenges" parla di "schiaffo" a Parigi. Nel 2017 la Francia aveva già acquistato da Pilatus 17 aerei PC-21 per il programma di formazione dei piloti, che ha visto i primi corsi terminare nel 2018. Dopo la Svizzera e la Spagna, la Francia è il terzo Paese europeo ad adottare questi modelli. "Il processo di valutazione francese è altamente professionale, questo prova ancora una volta che offriamo il miglior sistema di addestramento al mondo, spiega Marus Bucher, amministratore delegato di Pilatus. (Frp)