Parità di genere: assessore Sala, puntare sulle scuole primarie per il contrasto ai luoghi comuni

- Lo sviluppo di progetti nelle scuole primarie per il contrasto ad alcuni luoghi comuni sbagliati che vengono spesso tramandati ai più piccoli è ormai una misura necessaria, e funzionale al raggiungimento della parità di genere. Lo ha detto Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia, parlando a margine della conferenza "Energie ri-generative per una ripartenza al femminile" organizzata oggi all'Università Statale di Milano. Sarà poi fondamentale, ha continuato, utilizzare "attività parascolastiche e l'educazione civica per insegnare ai più piccoli cosa significa vivere in una società con generi diversi". (Rem)