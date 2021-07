Nepal: Uml chiede chiarimenti ai 22 dissidenti che hanno votato la fiducia a Deuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 22 i deputati del Partito comunista del Nepal marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) dell’ex primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli che ieri alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale, hanno votato la fiducia al nuovo premier, Sher Bahadur Deuba, presidente del Congresso nepalese (Nc). Oggi il Comitato centrale dell’Uml ha chiesto chiarimenti ai 22 dissidenti, 14 dei quali fanno capo alla corrente di Madhav Kumar Nepal, da mesi in aperto contrasto con Oli. La maggioranza dell’Uml ha votato contro la fiducia (82 voti). Deuba, 75 anni, al suo quinto incarico di governo, ha ottenuto tutti i voti del suo partito, 63, e i 49 del Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpn-m) guidato da Pushpa Kamal Dahal, ex alleato dell’Uml di Oli. Inoltre si è espresso per la fiducia il Partito socialista del popolo (Psp), con i suoi 34 deputati, nonostante la spaccatura tra le componenti di Upendra Yadav e Mahantha Thakur.(Inn)