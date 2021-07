Inail: Mura (Pd), 40 miliardi di attivo da spendere per sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' tempo di riconoscere maggiori margini di manovra all'Inail sulla programmazione e sulla spesa delle risorse incamerate, che al momento alimentano in parte consistente i saldi contabili dello Stato. Per il 2020 si tratta di 40 miliardi di attivo che l'Inail potrebbe almeno in parte utilizzare per ampliare le sue funzioni e migliorare i servizi a lavoratori e imprese, in particolare per finanziare progetti di investimento e formazione in materia di sicurezza sul lavoro". Lo ha affermato la presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (Pd), in merito alla presentazione della Relazione annuale dell'Inail sull'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel 2020.Ricordando un suo emendamento al decreto Sostegni bis inteso a "eliminare completamente la franchigia e a permettere l'indennizzo per danni della salute psicofisica del lavoratore anche in caso di invalidità sotto il 6 per cento", Mura ha spiegato di "apprezzare l'attenzione che su questo e altri punti sta dimostrando il ministro Orlando". (Rin)