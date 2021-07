Imprese: videogiochi, cinese Tencent acquista sviluppatore britannico Sumo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, l'Autorità di Stato per la regolamentazione del mercato (Samr) della Cina, oltre al blocco riguardante Huya e DouYu, ha ordinato al colosso tecnologico di rinunciare ai diritti di streaming musicale con etichette discografiche tra cui Universal, Sony e Warner. Inoltre, secondo quanto riferito da "Channel News Asia", alla multinazionale sarà anche inflitta una multa da 500 mila yuan (circa 77 mila euro) per l'acquisizione delle app di intrattenimento musicale Kuwo e Kugou. Si tratta dell'ultima di una serie di misure assunte dalle autorità cinesi per contrastare il crescente potere dei colossi del digitale, tra le quali è particolarmente degna di nota la multa da 18 miliardi di yuan (2,3 miliardi di euro) al gigante del commercio elettronico Alibaba per abuso di posizione dominante. La Samr ha iniziato a mettere sotto la lente d'ingrandimento Tencent Music nel 2018, ma l'indagine si è interrotta nel 2019 dopo che la società ha accettato di interrompere il rinnovo di alcuni dei suoi diritti esclusivi, normalmente in scadenza dopo tre anni. (Cip)