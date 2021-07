Ue: Commissione, accordo prima di concedere prefinanziamento del 13 per cento Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il prefinanziamento del 13 per cento delle risorse del Recovery è necessario prima avere l'accordo con gli Stati membri che hanno già avuto l'ok dalla Commissione europea ai Piani nazionali di ripresa e resilienza. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Veerle Nuyts. "Per il pagamento del prefinanziamento del 13 per cento" delle risorse del Next Generation Eu "deve essere firmato l'accordo con gli Stati che hanno già ottenuto la luce verde dalla Commissione" ai propri piani di ripresa e resilienza. "Da parte della Commissione abbiamo quasi finalizzato questi documenti, ma ora molto dipende dalle procedure nazionali da parte degli Stati membri, cioè da quanto veloci saranno a firmare gli accordi", ha spiegato. "Possiamo dire che da parte della Commissione vogliamo far sì che questi accordi siano firmati più velocemente possibile e che l'esborso inizi entro la fine di luglio", ha aggiunto. (Beb)