Bosnia: movimento Lgbti annuncia il prossimo Gay pride a Sarajevo il 14 agosto

- Il movimento Lgbti della Bosnia Erzegovina ha annunciato l'organizzazione del Gay pride per il prossimo 14 agosto a Sarajevo. Secondo quanto riferisce il sito "Klix", lo slogan della parata sarà "Resistenza dai margini". "Noi lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersessuali e queer scendiamo in piazza perché viviamo ogni giorno in restrizioni pandemiche. Il Gay pride in Bosnia è una necessaria protesta politica ed espressione di resistenza. In questo modo segnaliamo tutti gli ostacoli legali e socioeconomici che le persone Lgbtiq+ affrontano continuamente e quotidianamente", hanno affermato gli organizzatori. Nel corso del 2020, hanno aggiunto, i diritti e le libertà delle persone Lgbti si sono ulteriormente deteriorati. "La pandemia ha messo a tacere le voci della nostra comunità, ma i nostri sorrisi e le nostre vite non si sono fermati. Quest'anno, a voce alta e con orgoglio, vogliamo inviare un messaggio chiaro dalle strade e dire che esistiamo ancora", hanno concluso gli organizzatori del Gay pride. (Seb)