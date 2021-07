Recovery: Peluffo (Pd), usare fondi per investimenti che la Regione Lombardia poteva fare e non ha fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartire dal Pnrr dando priorità ai temi al centro dello sviluppo sostenibile: cosa che finora non ha fatto la Regione Lombardia. Lo ha detto il segretario regionale del Partito democratico Vinicio Peluffo, intervenuto oggi alla conferenza stampa organizzata dal Pd a Milano sull'importanza del Recovery plan per la Lombardia. Sulla mancanza di programmazione della Giunta regionale, ha continuato, in questi anni "si sarebbe potuto investire sulla mobilità sostenibile acquistando nuovi treni, oppure puntando sulle metropolitane o sul trasporto via ferro: cosa che la Regione non ha fatto". (Rem)