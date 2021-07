Roma: Trancassini (Fd'I), città con Raggi cade a pezzi, anche Torretta Valadier perde frammenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma cade a pezzi. Oggi dalla Torretta Valadier di Ponte Milvio sono piovuti frammenti che hanno costretto gli agenti della polizia locale a chiudere in ambo le direzioni tutta la zona. E per fortuna che soltanto un mese fa la sindaca Raggi ne aveva annunciato in pompa magna il restauro". Così in una nota Paolo Trancassini deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale Fd'I Lazio. "Bisogna fare qualcosa - aggiunge - ma di concreto. Voltiamo pagina e archiviamo questa parentesi totalmente inadeguata. La Capitale non merita di fare questa triste fine", conclude Trancassini. (Com)