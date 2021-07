Maltempo: Papatheu (FI), Ue assuma ruolo guida in lotta a cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo che negli ultimi giorni ha colpito Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria ed il Sud dell'Italia, in particolare Palermo, "ci ricorda come la lotta ai cambiamenti climatici debba essere un impegno per tutti". Lo afferma la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali di palazzo Madama, Urania Papatheu. "La mia solidarietà, dunque, alle popolazioni colpite - aggiunge la parlamentare azzurra in una nota -. L'Unione europea assuma sempre di più un ruolo guida nel contrastare un fenomeno che, come abbiamo visto, comporta conseguenze drammatiche in termini di vite umane, oltre che dal punto di vista economico ed ambientale". (Com)