Recovery: ministero Pa, online guide illustrate Pnrr a misura di Comuni, famiglie e imprese (2)

- Le guide, oltre a fornire un quadro generale del Piano, delle sue sei missioni e delle loro 16 componenti, descrivono le principali novità e ricadute divise per settori e destinatari. Approfondimenti ad hoc sono dedicati alla Pubblica amministrazione, al Sud, alla ricerca, alla governance e alla dotazione finanziaria del Pnrr. Nelle guide, in pillole, il documento chiave per la ricostruzione del Paese: Il Pnrr in sintesi; Il Pnrr - La riforma della Pa; Il Pnrr per i Comuni; Il Pnrr per le imprese; Il Pnrr per le famiglie; Il Pnrr per le Pubbliche amministrazioni; Il Pnrr per la ricerca e l'innovazione; Il Pnrr per il Mezzogiorno; Il Pnrr - Governance, attuazione, impatto; Le 16 componenti del Pnrr - dotazione finanziaria (Com)