Fd'I: Rauti, con adesione Malan più forza in battaglia su temi etici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benvenuto a Lucio Malan, la sua adesione rappresenta un'ulteriore conferma del processo di crescita di Fratelli d'Italia ed è significativo che questo ingresso giunga nel momento in cui al Senato registriamo l'attacco più pesante ai valori tradizionali della famiglia e della vita. Lucio Malan è da sempre impegnato sul fronte delle battaglie sui temi etici, che molto spesso abbiamo condiviso e portate avanti insieme. E senza dubbio il suo arrivo sarà per noi un ulteriore e prezioso contributo contro il ddl Zan, provvedimento liberticida e pericoloso". Lo dichiara in una nota il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato e responsabile del dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili, Isabella Rauti. (Com)