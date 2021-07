Diga Rinascita: ex ministro egiziano a “Nova”, “l’Etiopia ha fallito il secondo riempimento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia è riuscita a immagazzinare nell’ultimo riempimento del bacino della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd) solamente 3 o 4 miliardi di metri cubi aggiuntivi, un valore di gran lunga “inferiore alle attese”, ma il governo dell’Egitto dovrebbe comunque “reagire” a questi sviluppi. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” l'ex ministro dell'Irrigazione egiziano, Mohamed Nasr Allam, dopo che le autorità etiopi hanno annunciato di aver completato la seconda fase di riempimento della Gerd. “La nostra stima è che il volume d'acqua del bacino della diga sia attualmente di 7 miliardi di metri cubi”, ha detto Allam, sottolineando che Addis Abeba aveva indicato come obiettivo quello di immagazzinare circa 13 miliardi di metri cubi. “Ci aspettiamo una reazione da parte del nostro governo”, ha aggiunto Allam, dopo che il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha recentemente minacciato di usare la forza per tutelare gli interessi nazionali. "Perseguire la pace con saggezza non significa permettere che l'interesse del nostro Paese sia compromesso. Abbiamo più opzioni che decideremo in base alla situazione e alle circostanze", ha dichiarato ancora il capo dello Stato egiziano la settimana scorsa. (segue) (Cae)