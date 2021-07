I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: aggressione in strada a un giovane, arrestata 29enne, si cerca complice - Un giovane è stato malmenato da una donna di 29 anni e da un altro giovane che è riuscito a mettersi in fuga in via Michele Lando a Roma, la scorsa notte. A soccorrere il ragazzo in terra sono stati i poliziotti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale. impegnati nel servizio di controllo di prevenzione e repressione dei reati. Attivato immediatamente il 118 il ragazzo aggredito è stato trasportato in ospedale dove è stato refertato con una prognosi di 30 giorni a causa di una lussazione gleno omerale destro e distrazione dei muscoli lunghi del collo. La donna che lo ha aggredito, insieme a un complice, è stata bloccata dai poliziotti e si è scagliata con calci anche contro gli agenti. La donna è stata arrestata per lesioni aggravate in concorso con un'altra persona, ancora da ricercare e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Proseguono le ricerche del complice. Si indaga altresì sui motivi dell'avvenuta aggressione. (segue) (Rer)