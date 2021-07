© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: crollano frammenti Torretta Valadier, chiusura pedonale di Ponte Milvio - Sono crollati alcuni frammenti dalla Torretta Valadier a Ponte Milvio a Roma. Per questo gli agenti della polizia locale di Roma, come disposto dai vigili dle fuoco, hanno interdetto il transito pedonale sul ponte in entrambe le direzioni. (Rer)