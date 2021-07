I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Marocco: partiti algerini, parole Rabat su Cabilia sono “dichiarazione di guerra”- I partiti politici dell’Algeria hanno criticato con forza il memorandum, pubblicato dall’ambasciatore del Marocco a New York, Omar Hilale, che sostiene il “diritto del popolo della Cabilia all’autodeterminazione”, dopo il quale Algeri ha deciso di richiamare il proprio ambasciatore a Rabat, Abdelhamid Abdaoui, con effetto immediato. Il Fronte di liberazione nazionale (Fln), il partito al potere fin dall'indipendenza, ha sottolineato in un comunicato stampa che il documento marocchino “richiede un’azione nazionale vasta e urgente volta a dissuadere ogni tentativo di colpire l’unità nazionale e l’integrità territoriale dell’Algeria”. Il partito ha fatto appello a tutte le formazioni politiche affinché “rafforzino il fronte interno, migliorino la coesione nazionale e sostengano le istituzioni dello Stato, in queste circostanze difficili che il nostro Paese affronta”. Da parte sua, il Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), che fa parte del governo, ha condannato “la confusione tra la questione della decolonizzazione del Sahara occidentale, iscritta alle Nazioni Unite, e il complotto contro l’unità dell’Algeria, che è in contraddizione flagrante con il diritto internazionale e la legge fondamentale dell’Unione africana (Ua). (segue) (Res)