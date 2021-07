I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: assalti, furti e sabotaggi ai pozzi del Grande fiume artificiale - L'Autorità del Grande fiume artificiale in Libia ha segnalato i continui attacchi, furti e sabotaggi nella zona di Al Hasawna - Al Jafara, nella parte sud-occidentale del Paese. L'amministrazione ha spiegato in un post sulla propria pagina Facebook che, dopo l'attentato al pozzo numero 241 una settimana fa, gli attacchi hanno colpito ieri il pozzo numero 079 nel campo sud, presso la linea C3, considerato tra i pozzi più ad alta produttività con oltre 5 mila metri cubi di acqua al giorno. L'Autorità ha osservato che questi attacchi avvengo nella completa assenza della cosiddetta Brigata di protezione del Grande fiume artificiale, avvertendo che tali episodi minacciano di far crollare l'intero sistema e di lasciare senz’acqua le città e i progetti agricoli che dipendono dal Al-Hasawna - Al-Jafara. Il governo, concluse la nota, dovrebbe intervenire con urgenza per proteggere i campi e scoraggiare i sabotatori. (segue) (Res)