I fatti del giorno – Nord Africa (5)

- Libia: morte Haitham Derbash a Bengasi, arrestati presunti responsabili - Il ministero dell’Interno del governo di unità nazionale della Libia ha annunciato l’arresto delle persone considerate responsabili dell’episodio avvenuto ieri a Bengasi, dove una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite per l’esplosione di un razzo Rpg in una sala per matrimoni nell'area di Al Laithi. Il sottosegretario agli Interni, Faraj Qaim, basato in Cirenaica, ha confermato l’arresto del responsabile della festa di nozze in cui è stata sparata la granata: l’uomo è accusato di omicidio volontario e di violazione della circolare che vieta l’utilizzo di armi da fuoco durante le celebrazioni. Testimoni oculari hanno riferito al quotidiano "Al Marsad" che Derbash era accompagnato dal fratello Miftah Derbash, anch'egli gravemente ferito al piede: l'incidente ha causato il ferimento di altre quattro persone che hanno riportato lesioni di lieve e media entità. (Res)