- Corea del Sud-Giappone: ancora incerta la visita di Moon a Tokyo - La presidenza sudcoreana ha riferito oggi che una visita del presidente Moon Jae-in a Tokyo, in occasione delle Olimpiadi estive in programma nella capitale giapponese, resta "incerta". "Al momento i due Paesi si stanno consultando, ma non è sufficiente", recita una nota della Casa Blu. Nei giorni scorsi è circolata l'indiscrezione di una visita a Tokyo di Moon, per colloqui con il primo ministro giapponese Yoshihide Suga. La diffusione dell'indiscrezione da parte di fonti governative giapponesi, unita ai toni ostili espressi da diversi esponenti della politica e della diplomazia di Tokyo, hanno messo però in dubbio la visita. Un funzionario della presidenza sudcoreana ha parlato di "ostacoli" nella fase di preparazione della visita, in apparente riferimento alle scurrili dichiarazioni di un funzionario dell'ambasciata giapponese a Seul, lo scorso fine settimana. (segue) (Res)