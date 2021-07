© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: al via la sessione parlamentare monsonica - Si è aperta oggi in India la sessione parlamentare monsonica, in programma fino al 13 agosto. Alla vigilia dell’apertura il primo ministro, Narendra Modi, ha incontrato i leader di tutte le forze politiche e ha detto di esser pronto ad accogliere “suggerimenti” anche dall’opposizione in merito alle principali questioni al centro dell’agenda politica nazionale. Il ministro degli Affari parlamentari, Prahlad Joshi, ha riferito che il governo presenterà 29 disegni di legge, di cui sei per convertire altrettante ordinanze (decreti). Il vicepresidente della Repubblica e presidente del Consiglio degli Stati, la camera alta, Muppavarapu Venkaiah Naidu, si è raccomandato con i partiti affinché la sessione sia proficua, in un momento di difficoltà per il Paese. (segue) (Res)