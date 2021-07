© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: il primo ministro Deuba supera il voto di fiducia - Il primo ministro del Nepal, Sher Bahadur Deuba, ha superato un voto di fiducia parlamentare ieri, 18 luglio. L'esito del voto conferma l'incarico ottenuto dal premier il 13 luglio scorso e scongiura il ritorno del Paese alle urne. Il voto di fiducia segue la convocazione del Parlamento bicamerale del Paese da parte della presidente della Repubblica del Nepal, Bidya Devi Bhandari, dopo una sentenza della Corte suprema che ha ordinato il ripristino della Camera dei rappresentanti, ritenendone illegittimo lo scioglimento, e il conferimento dell’incarico di primo ministro a Sher Bahadur Deuba. Il primo ministro 75enne, che in passato ha già retto l'incarico in quattro occasioni, ha ottenuto il sostegno di 165 parlamentari e il voto contrario di 83. Superato l'ostacolo della fiducia, Deuba dovrà fare immediatamente fronte alla sfida dell'approvvigionamento di vaccini contro la Covid-19, che nel Paese ha contagiato sinora 667.109 persone e ne ha uccide 9.550. Ad oggi meno del 3 per cento della popolazione del Nepal - circa 30 milioni di persone - ha completato il ciclo di vaccinazione contro la Covid-19; 1,3 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose e sono in attesa della seconda dose. (Res)