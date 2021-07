I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: Covid, su 61 ricoverati uno è in gravi condizioni, vaccinato e under 60 - Solo uno dei 61 attualmente ricoverati per Covid-19 in gravi condizioni in Israele è vaccinato e ha meno di 60 anni, secondo un rapporto del ministero della Salute israeliano. Secondo il rapporto, 24 delle persone in gravi condizioni non sono vaccinate, mentre 37 sono completamente vaccinate. L’unica persona in gravi condizioni e vaccinata sotto i 60 anni è nella fascia di età 50-59. Nessun individuo completamente vaccinato di età inferiore ai 50 anni risulta in gravi condizioni. Oltre il 56 per cento degli israeliani è completamente vaccinato e oltre il 90 per cento di coloro che hanno più di 60 anni ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6.598 casi attivi di Covid-19 in Israele, con 121 ricoverati in ospedale, 61 in condizioni gravi e 14 intubati. Sedici persone sono morte di Covid-19 nel Paese dall’inizio del mese di luglio. La scorsa settimana, Israele ha iniziato a somministrare la terza dose a coloro che hanno un sistema immunitario debole, nonostante la mancata approvazione da parte delle agenzie di regolamentazione straniere. (segue) (Res)