I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: premier Kadhimi, stiamo lavorando per tenere le elezioni nella data prevista - Il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, ha confermato di lavorare per tenere le elezioni legislative nella data prevista. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Shafaq”, secondo la quale Al Kadhimi avrebbe espresso il suo ottimismo in merito alle elezioni e alla partecipazione della popolazione “in grado di ristabilire il sistema parlamentare”. Riguardo al boicottaggio delle elezioni da parte del religioso e leader politico, Muqtada al Sadr, il premier ha affermato: “Comprendiamo la decisione di al Sadr di ritirarsi dalle elezioni e lo invitiamo a cambiare idea”. (segue) (Res)