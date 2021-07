© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Giordania: re Abdullah II incontra presidente Biden, focus su relazioni strategiche - Il re della Giordania Abdullah II incontrerà oggi il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca a Washington, per discutere delle relazioni strategiche dei due Paesi. Lo rende noto l’emittente giordana “Al Mamlaka”, secondo la quale il re sarà accompagnato dalla regina Rania e dal principe Hussein. Durante il colloquio le parti discuteranno anche delle molte sfide in Medio Oriente e del ruolo della Giordania come garante della pace e della sicurezza nell’area. Per Biden è il primo incontro con un leader arabo a partire dalla sua elezione. (segue) (Res)