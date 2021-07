Papa: Francesco ringrazia il Gemelli, luogo dove migliaia di persone depongono attese e preoccupazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porto nel cuore tanti volti, storie e situazioni di sofferenza. Il Gemelli è veramente una piccola città nell'Urbe, dove ogni giorno giungono migliaia di persone deponendovi attese e preoccupazioni". E' la riflessione di Papa Francesco in una lettera di ringraziamento inviata a Carlo Maria Pasini, presidente del Consiglio di amministrazione del Policlinico Gemelli. Il Pontefice nella missiva scrive: "Al rientro dal mio ricovero ospedaliero, avverto il desiderio di rivolgere un pensiero grato e affettuoso a Lei e, attraverso di Lei, a tutti coloro che formano la grande famiglia del Gemelli. Come in famiglia, ho toccato con mano un'accoglienza fraterna e una premura cordiale, che mi hanno fatto sentire a casa". Bergoglio ha sottolineato la professionalità e l'umanità del personale che lo ha accompagnato durante la sua degenza: "Ho potuto constatare di persona quanto siano essenziali, nella cura della salute, la sensibilità umana e la professionalità scientifica. Ora porto nel cuore tanti volti, storie e situazioni di sofferenza. Il Gemelli è veramente una piccola città nell'Urbe, dove ogni giorno giungono migliaia di persone deponendovi attese e preoccupazioni". (Civ)