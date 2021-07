Sardegna: nell'Isola 5.693 vaccinazioni anti-Covid nella giornata di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 5.693 inoculazioni di sieri anti-Covid ieri in Sardegna, di cui 993 hanno ricevuto la prima dose e 4.700 la seconda. Complessivamente sono 1.642.667 le dosi somministrate in Sardegna dall'inizio della campagna vaccinale, il 91,3 per cento del totale a disposizione. Ieri sono arrivate nell'Isola 28.200 dosi del vaccino AstraZeneca e 15.300 dosi di Moderna. Con il 91,7 per cento delle dosi a disposizione somministrate, la Sardegna è settima tra le regioni italiane (la media è 91,2 per cento). (Rsc)