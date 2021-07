Borsellino: Tofalo, trasmettere valori lotta alla mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ventinove anni fa, Paolo Borsellino e i cinque poliziotti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Claudio Traina furono assassinati dalla mafia. La vile strage in Via D'Amelio non è servita però a fermare le loro idee, che continuano a vivere in chi ogni giorno si impegna nel contrasto alla criminalità. Ricordare i nomi, i volti e i sacrifici di chi ha combattuto contro le organizzazioni mafiose è importante per ridestare le coscienze delle nuove generazioni e trasmettergli i valori della lotta alla mafia". Lo afferma il deputato del M5s Angelo Tofalo che, in una nota, ricorda anche gli uomini della scorta, “le cui idee continuano a camminare sulle gambe degli uomini e le donne in divisa delle generazioni successive". (com)