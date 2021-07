Germania: fatturato settore ospitalità in aumento del 13,7 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del settore dell'ospitalità della Germania ha sperimentato a maggio scorso un incremento su base mensile del 13,7 per cento in termini reali e del 14,2 per cento in termini nominali. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Tuttavia, come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la ripresa del comparto dalla crisi del coronavirus procede lentamente. Rispetto a maggio del 2020, tuttavia, le vendite di alberghi e ristoranti sono inferiori dell'1,7 per cento in termini reali. Da gennaio a maggio 2021, il risultato è un crollo reale su base annua del 46,6 per cento e nominale del 44,8 per cento. (Geb)