Giustizia: Cartabia, tutta maggioranza ha approvato riforma, testo non coincide con proposta originaria

- “Quella che attualmente è all’esame del Parlamento, sia civile che penale, sono riforme approvate dall’intero governo dopo mesi di dialoghi, di confronti a 360 gradi e di lunghe e pazienti trattative e mediazioni a cui hanno partecipato e dato il loro contributo tutti i protagonisti politici della giustizia e della maggioranza, nessuno escluso. E tutti lo hanno approvato nel Consiglio dei ministri, fatti salvi i necessari aggiustamenti tecnici”. Lo dice la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervenuta presso la Corte di Appello di Firenze sulla riforma della giustizia civile e penale avviata nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). “Il testo approvato non coincide con la proposta originaria. Se proprio dobbiamo ricorrere a degli slogan, come spesso si usa, più che di ‘riforma Cartabia’ potremmo parlare di ‘mediazione Cartabia’ ed è frutto di una responsabilità condivisa", aggiunge la ministra sottolineando come "ciascuno dei partiti della maggioranza ha dato il suo contributo. Ciascuno ha adeguato la sua posizione dove necessario. Tutti hanno contribuito e tutti hanno rinunciato a qualcosa, per portare a termine una riforma che è indispensabile – come abbiamo visto – anche per gli impegni assunti in Europa", sottolinea Cartabia. (Rin)