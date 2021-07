Imprese: Magoni, Regione Lombardia vicina al mondo produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.382 le micro, piccole e medie imprese in Lombardia che hanno ottenuto contributo dopo aver aderito alla misura Digital Business per commercio elettronico e voucher digitali I4.0: la Regione e le Camere di commercio lombarde hanno stanziato 14 milioni di euro. Lo ha detto in una nota Lara Magoni, assessore al Turismo, al Marketing territoriale e alla Moda della Regione Lombardia. "Un dato che testimonia l'impegno comune a sostegno di innovazione e digitalizzazione per la crescita delle attività economiche e imprenditoriali: agli 11,5 milioni di euro iniziali se ne aggiungono altri 3,2 per soddisfare una platea più ampia di imprese che hanno aderito ai bandi", ha detto, aggiungendo che le micro, piccole e medie imprese ammesse al contributo sono state 783 (a cui se ne aggingono altre 599 per la linea e-commerce. (Rem)