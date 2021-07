Papa: al Gemelli si infonde consolazione e speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre alla cura del corpo, avviene, anche quella del cuore, attraverso una cura integrale e attenta della persona, capace di infondere consolazione e speranza nei momenti della prova". Lo afferma Papa Francesco, parlando del personale del Policlinico Gemelli. Il pontefice ha affidato il suo pensiero ad una lettera di ringraziamento inviata a Carlo Maria Pasini, presidente del Consiglio di amministrazione del nosocomio. "Quello che ognuno di voi, svolge non è solo un lavoro delicato e impegnativo – scrive Bergoglio - è un'opera di misericordia che, attraverso gli ammalati, entra a contatto con la carne ferita di Gesù. Sono riconoscente di averlo visto, di custodirlo dentro di me e di portarlo al Signore – scrive ancora il Papa - e nel rinnovare la gratitudine, trasmetto a Lei, alle persone care e a quanti formano la famiglia del Policlinico Gemelli la mia Benedizione Apostolica, chiedendo di continuare a pregare per me". (Civ)