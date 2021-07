Regno Unito: governo, esperti raccomandano vaccinazioni anti Covid per minori prima dell'inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla vaccinazione britannico Nadhim Zahawi ha riferito che il governo avrebbe ricevuto la raccomandazione da parte degli esperti di vaccinare contro il Covid anche i minori, in vista dell'inverno. Tra le categorie di minori che potrebbero essere vaccinate, il governo starebbe valutando coloro che sono in prossimità di compiere 18 anni di età, coloro che sono vulnerabili al Covid o che vivono con persone clinicamente vulnerabili. Il governo ha inoltre reso noto di stare valutando la vaccinazione per minori tra i 12 e i 17 anni di età, su consiglio del Comitato per la vaccinazione e l'immunizzazione (Jcvi), gruppo di consiglieri indipendenti del governo in materia di vaccini. Al momento, il governo prevede la vaccinazione di minori tra i 16 e i 18 anni di età, con preparato Pfizer, se sono in un gruppo con priorità vaccinale (ad esempio se sono considerati categoria a rischio), o se convivono con persone a sistema immunitario compromesso.(Rel)