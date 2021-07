Fd'I: Malan, orgoglioso di entrare a far parte di questa famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi sento più di sostenere il mio voto a questo governo, c’è troppo poco cambiamento rispetto all'esecutivo Conte due su una serie di temi". Lo ha detto l’ormai ex senatore di Forza Italia, Lucio Malan, durante la conferenza stampa in cui è stata annunciata la sua adesione a Fratelli d’Italia, alla presenza del presidente di Fd'I, Giorgia Meloni. "Sono orgoglioso di entrare a fare parte di questa famiglia e desideroso di lavorare insieme per fare quel grande bene per gli italiani che sono convinto che Fd’I, come il centrodestra, potrà fare dopo le elezioni. Sono davvero contento di esserci", ha spiegato Malan che ha aggiunto: "C’è la questione, per esempio, dell’assegno per i figli che è stato sacrificato per le risorse da dare al reddito di cittadinanza. Queste sono cose importanti. Sul disegno di legge Zan, poi, il governo se n’è tenuto troppo tempo fuori. L’adesione a Fratelli d’Italia è naturale perché è nata proprio in questa ottica, dell’essere coerenti. Anche a livello internazionale, le scelte di Fd’I mi rappresentano". (Rin)