Roma: Campidoglio, al via campagna 2021 contro abbandono animali domestici

- "Non abbandonarlo. Abbandoniamoci solo agli abbracci" è il claim della campagna di sensibilizzazione a tutela degli animali domestici promossa da Roma Capitale per l'estate 2021. Un appuntamento annuale, fortemente voluto dall'amministrazione, il cui scopo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno dell'abbandono che proprio durante i mesi più caldi registra un sensibile aumento. Manifesti, passaggi radiofonici e sui canali social istituzionali daranno vita alla campagna coordinata da Roma Capitale, assessorato alle Politiche del verde, benessere degli animali, rapporti con la cittadinanza attiva per il decoro, commissione Ambiente e dipartimento Tutela Ambientale, in collaborazione con il dipartimento Partecipazione, comunicazione e pari opportunità. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Obiettivo della campagna 2021 è anche quello di favorire l'adozione responsabile degli ospiti dei canili di Roma Capitale: Muratella e Ponte Marconi. Sul sito "www.canilidiroma.it", sono disponibili i contatti per la richiesta di affido e anche le foto, con scheda informativa di ciascun animale. (segue) (Com)