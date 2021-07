Roma: Campidoglio, al via campagna 2021 contro abbandono animali domestici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A prestare gratuitamente il proprio volto come testimonial è quest'anno l'attrice Milena Miconi insieme alla sua inseparabile cagnolina Lola. L'affettuoso abbraccio ripreso dalla fotografa Adriana Abbrescia, che ha collaborato anch'essa a titolo gratuito, ha ispirato il climax della campagna realizzata in collaborazione con l'associazione Pet Carpet. L'ente educativo culturale senza fine di lucro si occupa della salvaguardia dell'ambiente e degli animali e ogni anno a settembre organizza proprio a Roma il Pet carpet film festival - rassegna cinematografica internazionale, diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, al quale è possibile partecipare gratuitamente con un video su cani e gatti salvati dai canili o dalla strada (www.petcarpetfestival.it). "L'abbandono degli animali domestici deve essere contrastato diffondendo una cultura del rispetto - afferma la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. Questo è l'obiettivo della nostra campagna annuale con cui vogliamo anche ricordare l'importanza del legame emotivo che si instaura con loro. E molti romani lo sanno bene se hanno scelto di adottare tanti ospiti dei nostri rifugi. A fronte di 1458 animali entrati a Muratella lo scorso anno, ne sono stati adottati 945, circa il 65 per cento, un dato in crescita nel primo semestre di quest'anno quando a fronte di 593 ingressi sono state registrate 427 adozioni". (segue) (Com)