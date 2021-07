Roma: Campidoglio, al via campagna 2021 contro abbandono animali domestici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli animali sono compagni di viaggio speciali, capaci di donare amore incondizionato, ed è per questo che è necessario apprendere l'importanza dell'adozione come atto d'amore e come gesto di assoluta responsabilità verso un altro essere vivente. Affido al calore di un abbraccio il messaggio del consolidamento dell'antico legame tra umani e animali e a tutti rivolgo l'invito a non abbandonare. Mai, in nessun caso", prosegue l'attrice Milena Miconi. "L'abbandono di animali domestici è una crudeltà inaccettabile - sottolinea l'assessora Laura Fiorini -. Un comportamento che li assimila a semplici oggetti di cui ci si può disfare a seconda delle convenienze del momento con la stessa evidente superficialità con cui si decide di accoglierli nella propria vita. Decidere di avere un animale vuol dire invece assumersi la responsabilità della sua vita e del suo benessere. Esorto tutti a prendere esempio da loro: gli animali non ci tradiscono e non ci abbandonano mai". Per il presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco "abbandonare gli animali è un reato e un gesto disumano che li espone ad un rischio di morte certa. A volte può essere fatale anche lo smarrimento ed è per questo che colgo l'occasione per rinnovare l'invito a microchippare, una pratica che consente l'identificazione immediata ed una veloce restituzione. Nell'ultimo anno e mezzo, questa precauzione che è anche una prescrizione di legge ha consentito di restituire circa 570 animali transitati nei canili comunali. Questa estate fai la cosa giusta, non abbandonare ma restituisci diritti e dignità al tuo amico a quattro zampe". (Com)