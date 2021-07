Imprese: Guidesi, apprezzato sforzo di Regione e Unioncamere a favore dell'innovazione delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numeri importanti, che testimoniano quanto le imprese abbiano apprezzato lo sforzo di Regione Lombardia e Unioncamere Lombarde: dopo aver verificato il grande interesse per l'iniziativa abbiamo deciso di aumentare l'investimento economico per dare la possibilità al maggior numero di aziende di beneficiare di questa opportunità. Lo ha detto in una nota Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, commentando i 14 milioni di euro stanziati per l'innovazione delle imprese lombarde attraverso il bando Digital Business. (Rem)