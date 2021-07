Imprese: Sace e Intesa Sanpaolo sostengono i progetti “green” del gruppo Salcef (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questa operazione – ha commentato Mario Melillo, responsabile Mid Corporate Centro-Sud di Sace - prosegue il nostro impegno a sostegno di progetti in grado di agevolare la transizione ecologica italiana. Per noi di Sace, affiancare un’eccellenza come Salcef, con la quale abbiamo costruito nel tempo un solido rapporto, significa supportare una realtà che ha saputo affermarsi nel tempo come punto di riferimento internazionale nel settore dell’armamento e delle infrastrutture ferroviari e che oggi rafforza il suo percorso di crescita sostenibile, a beneficio del Sistema Paese”. “La sostenibilità è ormai parte integrante del Dna del nostro gruppo e questi valori hanno assunto ulteriore rilevanza nell’ambito del Pnrr; questa operazione ne è un’ulteriore dimostrazione", ha sottolineato Pierluigi Monceri, responsabile della direzione regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo. "Nel suo ruolo a sostegno delle famiglie ed imprese del Paese, Intesa Sanpaolo si impegna in un’allocazione responsabile del credito privilegiando in particolare le aziende che, come Salcef, costituiscono dei veri campioni ed alfieri dello sviluppo sostenibile concorrendo così alla creazione di valore collettivo". “Questa operazione rappresenta l’esordio di Salcef nel mercato della finanza sostenibile", ha sottolineato Fabio De Masi, Chief Financial Officer di Salcef Group. "Un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della Società, che sottolinea una volta di più non soltanto il ruolo di Salcef nello sviluppo della mobilità sostenibile nel Paese, ma anche la profonda integrazione delle tematiche Esg in tutte le nostre attività.” (Com)