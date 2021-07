Cina: approvati 40 progetti di investimento in immobilizzazioni nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, il principale organo di pianificazione economica della Cina, ha approvato 40 progetti di investimento in immobilizzazioni nella prima metà del 2021. I progetti, dal valore di investimento combinato di 246,4 miliardi di yuan (circa 38,1 miliardi di dollari Usa), coprono aree che includono la conservazione dell'energia e dell'acqua. Gli investimenti in immobilizzazioni cinesi sono aumentati del 12,6 per cento su base annua nel periodo gennaio-giugno, rispetto all'aumento del 15,4 per cento nei primi cinque mesi dell'anno corrente. La Cina prevede di espandere gli investimenti effettivi nel 2021, con un budget di investimento centrale di 610 miliardi di yuan e una quota di titoli del governo locale per scopi speciali di 3.650 miliardi di yuan. (Cip)